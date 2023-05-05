SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayın programına katılıyor. Başkan Erdoğan, gazetecilerin kendisine yönelttiği gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Meydanlarda muazzam bir çoşku var. Bu cokşu bugün adeta pik yaptı. Erzurum, benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşku ile karşıladı. Otobüs yol almakta zorlanıyordu. Rize, Trabzon... Tabii buralar da başkaydı. Ordu, Samsun. Orada muhteşemdi. Samsun'da 120 bin üzerinde vatandaşımız katılım sağladı. Erzurum ise 130 bin civarındaydı. Pazar günü İstanbul mitingimizi yapacağız. Yarın Kayseri, Mersin mitinglerimiz var.

"14 MAYIS'A GÖZÜNÜ DİKTİLER"

14 Mayıs seçimleri tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının miladı olarak görüyoruz. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de Bay Bay Kemal ve avanesi için kendilerine verdikleri umuda bel bağladı. PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Bunlar benim milettimin kenara koyacağı bir durum değil. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.

Batılı medya da işi gücü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli Bay Bay Kemal'i poh pohluyorlar. Neden? Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır. Biz bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalarından kurtarmak için bugüne kadar çok mücadele verdik ve netice de aldık.

AYRINTILAR BİRAZDAN...