Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR, BAY KEMAL'İ GÜZELLEDİLER

İşte 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde de 7'li koalisyona destek veren küresel tetikçiler manşetler üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alırken Kemal Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yapmayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı.

İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, The Washington Post ve Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.