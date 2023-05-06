Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar

Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir seçime gidiyor. 21 yıllık Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarlarıyla milli çıkarlarını üstün tutan Türkiye bu nedenle Batılı devletlerin hedefinde oldu. Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek özetlediği bu vizyon Türkiye'yi kontrolünde tutmak isteyen bu ülkeleri rahatsız etti ve etmeye devam ediyor.