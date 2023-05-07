Halka ateş açanları ‘emir sorgulanmaz’ diyerek akladı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam katıldığı TV programında, 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nde halkta ateş eden darbeci askerleri "Emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" ifadeleriyle aklamaya çalıştı. 34 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlarla ilgili iddianamede yer alan kan dondurucu ifadeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nun amacının ne olduğu bir kez daha ortaya çıktı. O gece yaşananlar ise tüm çıplaklığıyla ifadelere yansıdı. Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taştan G3 piyade tüfeği, İbrahim Gül adlı başçavuş G3 piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Vatandaşlardan 'teslim olun' çağrısı geldi. Ahmet Taştan 'teslim olun' diye bağıran tarafa top atışı yaptırdı. Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran, sivillere ateşle karşılık verdi ve vatandaşlara olay yerinde bulunan tanklardaki askerler de MG3 makineli tüfeklerle ateş açtı. İşte 15 Temmuz gecesi tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayan Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği ifadeler:Halkla tanklar arasında yaklaşık 100 metre kadar mesafe vardı. Binbaşı Ahmet Taştan, Üsteğmen Vedat Yıldız'a tank topuna mermi sürülmesini emretti. Üsteğmen Vedat Yıldız hiç durmadan ateş ediyordu. Vedat Yıldız'ın bulunduğu tank topu ateş aldı, ileride bir TOMA'nın isabet alarak yandığını gördüm.Tankı kullanan komutanın adı Üsteğmen Vedat Yıldız idi, Ahmet Taştan, ona top atışı yapılması için emir verdi, bizim aracımızda takılı bir MG3 vardı, bu daha sonra tanka takıldı, Vedat Yıldız'ın bu silahla vatandaşa doğru ateş ettiğini gördüm. Telsizden Üsteğmen Vedat Yıldız, 'Korkmayın, top atışı yapacağım' diyerek anons geçti. Bir defa top ile ateş edildiğini gördüm.