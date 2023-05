Milli iradenin er meydanından ‘14 Mayıs’ cevabı

Tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişi katıldıkatıldı

AKIN AKIN MİTİNGE

KOŞTULAR

MİTİNGE GİDEMEYENLER 'TÜRKİYE SANA EMANET' ETİKETİNDE BULUŞTU:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap etti:İstanbul bugün haykırıyor. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. 7'li koalisyona gerekli cevabın sandıkta verilecek. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak ülkemizi ayağa kaldıracağız. 15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'Tamam' derseniz bu iş bitmiştir. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız.14 Mayıs'ta mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrındaki kazanımlarına sahip çıkmak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesidir. Bay Bay Kemal'e benim milletim haftaya 'Haydi' diyecek. Biz milliyiz,biz vatanseveriz. İnşallah balkon konuşmamızı da İstanbullularla birlikte yapacağız.Montaj olduğunu bildiği halde 17-25'te FETÖ ihanet çetesinin kaset kumpasına sarılanların mesajı açık değil mi? Bunların ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği gibi bir gayesi olabilir mi? Kendi ülkesini dışarıya şikayet edenden bu ülkenin hayrına bir şey olur mu?Seçimden sonra 7 bin 500 TL üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Asgari ücretliyi 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bunu tekrar gözden geçireceğiz. Memura sadece enflasyon farkı değil refah payı da vereceğiz. Kamu işçisi zam oranını salı günü kamuoyuna açıklayacağım.Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak.BizimİBB Başkanlığı'ndan beri bir prensibimiz var, söylediğimiz her şeyi yapıyor, yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz. Tek tek anlatsak günlerce bitmeyecek eser ve hizmetle ülkemizi büyüttük.Batı'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor, 'Acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz. Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün.Konut ve gıda fiyatları başta olmak üzere hayat pahalılığını boşa saymıyor, takip ediyoruz. Zamanla bunların hal yoluna girdiğini göreceğiz. Bunların da üstesinden biz geleceğiz. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Gümbür gümbür eserlerimizle, her şeyimizle bu yoldayız. Bizde laf yok icraat, proje, eser var.Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. İstanbul'un başına bir şey geldiğinde de gittiği yer belli ya Bodrum ya yurt dışı. Buna Bay Bay Kemal talimat vermiş çık gez diye. Ya Ekrem sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne işin var? İstanbul çok çekti, yeter. 2024'te senin de hesabını sandıkta göreceğiz.Erdoğan'ın hitabı öncesi Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum çoşkulu kalabalığa seslendi.Erdoğan'ı taşıyan helikopter, saat 16.00 sıralarında havaalanı üzerinde görüldü. Helikopter alanın üzerinde uçarken tüm bayraklar havaya kalktı. Sahnedeki sunucu, "Cumhurbaşkanımız ellerinizi görmek istiyor" deyince yüzbinler ona el salladı.İstanbul Milletvekili Adayları tek tek anons edildi. Gençler, milletvekili adayı Rümeysa Kadak çıkınca çoşkulu bir alkış verdi.Alana gelen vatandaşların ellerinde birbirinden ilginç pankartlar yer aldı. Bir pankartta, "Eliyle kalp yapan değil, kalbiyle iş yapan lider" yazısı dikkat çekti. "TOGG'dan elektrik alamadıysan gaz verelim Karadeniz'den taze çıktı." yazılı bir pankart da alanda yer aldı.Erdoğan sahneye çıktıktan sonra "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şiirini okudu. Konuşmanın sonunda da 'Duyanlara, duyamayanlara' şarkısını alanı dolduran vatandaşlarla beraber seslendirdiİstanbulAtatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Büyük İstanbul Mitingi'ne canlı tanıklık etmek isteyen yüzbinler erken saatlerden itibaren alana koştu. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla girişte yoğunluk oluşturdu. Yollarda kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken sevgi metro duraklarından, araçlardan taştı. Belirlenen noktalardan ring otobüs seferleri düzenlendi. SABAH'a konuşan vatandaşlar duygularını paylaştı:Sabah erkenden geldim. Ben çocuklarımın geleceği için buradayım.Vatanımız için bayrağımız için buradayız. Başkanımızı görmeye ona desteğimizi sunmaya geldik.Türkiyemiz var olsun sevdamız bitmesin Cumhurbaşkanımızın ölümüne yanındayız.Yüzyılın liderine selam olsun ölene kadar onun yanındayım arkasındayım.Atmosfer çok güzel çok çoşkulu. İnsanlar akın akın geliyor. Bizde Kartal'dan geldik buraya. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza zafer nasip etsin İnşallah. Allah PKK'lılara nasip etmesin: Beylikdüzü'nden geldim. Çok mutluyum, bugün bayram. Gece uyuyamadım. Çocuklar bayram gecesi yatamaz ya bende yatamadım. 14 Mayıs yüzde 53 ile 1453 yapacağız inşallah.SABAHBaşkan Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine tam 1 hafta kala İstanbul'da Yenikapı ve Maltepe miting alanlarından kat kat büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingi'ne milyonlar katıldı. Mitinge gidemeyen ve yoğunluktan alana ulaşamayan vatandaşlar da #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında sosyal medyada 'Yedi Düvelin Yıkamadığı Adam' gibi övgü dolu mesajlar yayımladı.BaşkanErdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı '14 Mayıs' paylaşımında "14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirlerine yeni halkalar ekleyeceğiz. Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. "Büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalıştık" ifadelerine yer aldı.Biz ülkemizinmeydanlarda vesayetleçarpışa çarpışagelen bir hareketiz.Şu anda üzerine bastığımızalan cumhurbaşkanımızınFETÖ'cü hainlerin f-16uçaklarının ölüm tehdidindekorkmadan cesaretlemilletine sığınarakrabbine sığınarakhavaalanınaindiği ve hain darbecilerevesayetekarşı direnişi örgütlediği birkarargahtır. 14 Mayıs zaferininmeşalesi bu meydandayakılmıştır.First Lady Emine Erdoğan, katıldığı tarihi mitingle ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından "Bir şehirden daha fazlası... Bitmeyen sevdamız İstanbul! Teşekkürler İstanbul!" notu ve "Türkiye Sana Emanet" etiketiyle paylaştı. Muhammed UZUN / SABAHSABAH