The Economıst’ten alçak operasyon

Batı medyasında seçime sayılı günler kala Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı zirveye çıkmaya başladı. The Economist, BBC, Guardian, France 24, Euronews, Washington Post, Times ve New York Times gibi yayın organları dört bir koldan ağız birliği yapmış gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalama kampanyasına girişti.7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na güzelleme yapan Batı medyası, Türkiye'nin demokrasisini hedef alıyor. Son olarak İngiliz Guardian gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yönelik şikâyetlerini dün sayfalarına taşıdı. İngiltere merkezli BBC, ABD'de bulunan CNN International ya da Fransa'dan yayın yapan Le Monde gazetesinde de dün yine Türkiye seçimlerine dair haberlere geniş yer verildi. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli suçlamalarla hedef alındı.İngiltere merkezli The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal tavrını sürdürüyor. Dergi Erdoğan karşıtlığını bu kez sosyal medya hesabına taşıdı. Derginin Twitter hesabının kapak fotoğrafında "Erdoğan gitmeli" yazılı görsel yer aldı. Economist'in resmi internet sitesinde de günler öncesinde yapılan haber halen en üst sırada gösteriliyor. Açıkça 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden The Economist, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de "Kimsenin adil olmasını beklemediği yarışı Erdoğan'ın kolayca kazanması bekleniyor" diyerek seçimlere gölge düşürmeye çalışmıştı.Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına 'Erdoğan gitmeli' yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs'ta bu memleketin insanları, 'Hevesi kursağında kalanlar' listesine The Economist'i de ekleyecek" ifadelerini kullandı.Bazı haberlerde ise Türkiye'nin önemine dikkat çekildi. Washington Post'ta dün "Türkiye'deki seçimleri anlama" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin bölgesinde ve uluslararası alanda önemli bir aktör haline geldiği ifade edildi. "Türkiye'deki seçimler dünya için neden çok önemli?" başlıklı analizde ise "Erdoğan yeniden kazanır mı?" sorusuna "Türkiye, Erdoğan'ı üzmez" yanıtı verildi.