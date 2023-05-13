Kılıçdaroğlu yine çark etti! FETÖ’yü aklama peşine düşmüştü, ’’teşekkür’’ ederek kıvırdı

Kılıçdaroğlu, Reuters ile yaptığı röportajda şöyle konuştu:

"Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım. Bir diğer ülkenin, bir parti lehine Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu."

KENDİSİNİ YALANLAYAN RUSYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından kaset kumpasıyla çektirilmesinin ardından FETÖ'yü aklama telaşına düşen, Rusya'yı 14 Mayıs seçimlerine müdahale etmekle suçlayan ve "Elimizde somut kanıt var" diyen Kılıçdaroğlu, Rusya'nın kendisini yalanmasına "teşekkür" etti.