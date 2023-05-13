Kılıçdaroğlu yine çark etti! FETÖ'yü aklama peşine düşmüştü, ''teşekkür'' ederek kıvırdı | Video

HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün hedef aldığı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından FETÖ'yü aklama çabasına girişerek Rusya'yı suçlamıştı. Rusya bugünkü yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Son olarak katıldığı bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu, Rusya'yı suçlamaya yönelik 'somut kanıt var mı?' diye sorulunca çark ederek Rusya'ya teşekkür etti.