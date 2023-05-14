Ataşehir Belediyesi’nin rüşvetçi müdürüne dava! Görevini yapmadı, ihmalle kötüye kullandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Ataşehir'de yaşayan Muammer Yaşar, gürültü ve koku nedeniyle bir süredir de ruhsatsız faaliyet gösteren pide ve lahmacun dükkanı olan komşusundan şikayetçi oldu ancak o dönem Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili olan Ön, şikayeti işleme koymadı.

KAYMAKAMLIK GÖREV İHMALİNİ TESPİT ETTİ

Yaşar'ın itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl işleme konulmama kararını kaldırdı. Kararın kaldırılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme yapılmasına karar verdi. Ataşehir Kaymakamlığı yaptığı incelemede müşteki Yaşar'ın iş yeri ile ilgili sorunlarının devam ettiği ve bina sakinlerinin de durumdan rahatsız olduğunu, iş yerinde herhangi bir kontrolün yapılmadığını, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce denetimin yerine getirilmediğini ve Müdür Ön'ün görev ihmalinin söz konusu olduğunu belirledi.

DENETİM YAPMADI, MAĞDURİYETE SEBEP OLDU

Soruşturma kapsamında Ön, mevzuata aykırı işleminin olmadığını ve yapılan işlemlerde herhangi bir kişi veya gruba yönelik kasıtlı bir davranışının olmadığını öne sürdü. Yaşar'ın şikâyeti üzerine kalıcı bir çözüm ortaya konmadığını belirten savcılık, ruhsatsız iş yerinin birçok kez mühürlendiğini kaydetti. Daha sonra iş yerinin ruhsat aldığı ancak ruhsat verildiği tarihten bir ay içinde yapılması gereken ve şikâyet sonrasında denetim ve kontrollerin yapılmadığını tespit eden savcılık, Ön'ün görevinin gereklerini yapmakta ihmali davranışta bulunarak müştekinin mağduriyetine sebep olduğunun altını çizdi. Ön hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.