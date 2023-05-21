Açık ara fark için sandığa koşacağız

Cumhur İttifakı'nı 14 Mayıs'ta seçim zaferiyle Meclis'e taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ikinci turda açık ara farkla kazanması için sandığa gideceklerini söyledi. Ankara'dan milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yenimahalleli esnafa teşekkür ziyareti sırasında SABAH'a konuşan vatandaşlar, ikinci turda "Doğru zaman doğru adam" diyerek oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini ifade etti. İşte vatandaşların söyledikleri:Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim, ümmetin, davamızın lideri. Onun arkasından gidiyoruz. O yürüsün biz gece gündüz arkasındayız. İlk turda Meclis çoğunluğumuzu aldık. Bizim için önemli olan buydu. İkinci turda Cumhurbaşkanımızın en az 55'le kazanması için sandığa koşacağız.İnşallah ikinci turda gümbür gümbür alacağız. Farkı daha da çok açmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bizim için bulunmaz bir lider. Onun liderliğiyle ülkemiz bu kadar gelişti. Onun önderliği sayesinde yurtdışında söz sahibi olduk. Kendi arabamızı ürettik, İHA'lar, SİHA'lar ürettik. Tabii ki ikinci turda da Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Başka bir seçenek yok zaten.Bu seçimdehalkımızın bir kısmı beni çok yanılttı.Bazılarımız için tank, tüfek, uçak,füze, TCG Anadolu gemisi lazım değilmiş.Cumhurbaşkanımızın ilk turdaseçilememesi beni üzdü. Gayretimiz veçabamız dünya lideri Reis'imizin arkasındabu seçimi, fark atarak kazanmakiçin. 29 Mayıs'ta nasıl İstanbul'un fethinikutlayacaksak, 28 Mayıs'ta da seçimzaferini kutlayacağız.Cumhurbaşkanımız ülkemizi kalkındırıyor.Ülkemiz için, bizler için yaptıklarınıgörüyorum. Önceden neleryaşadıklarımızı biliyorum. Şimdiyine o günleri getirmeye çalışıyorlar.Ama Cumhurbaşkanımız buna müsaadeetmeyecek. Hep onun arkasındayım.Benim oğlum askerde. Vatan,toprak için canını feda etmeye razı.Ülkemiz için her fedakârlığı yapanCumhurbaşkanımıza bizim decanımız feda.Allah'ın izniyle ikinci turda yüzde55'i garanti olarak görüyorum. Benbaşından beri oyumu Recep TayyipErdoğan'a verdim. Hâlâ da oyumona. İnşallah bu sefer de kazanacak.Özellikle teröristlere karşı duruşu içinona oy vereceğim. Ülkemizi çok güzeltemsil eden bir lider. Biz bu lideri kaybetmemeliyiz.Ben aslında oyumuErdoğan'a vererek ülkem için bağımsızlığıseçiyorum.