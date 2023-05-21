Açık ara fark için sandığa koşacağız

Cumhur İttifakı'nı 14 Mayıs'ta seçim zaferiyle Meclis'e taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ikinci turda açık ara farkla kazanması için sandığa gideceklerini söyledi. Ankara'dan milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yenimahalleli esnafa teşekkür ziyareti sırasında SABAH'a konuşan vatandaşlar, ikinci turda "Doğru zaman doğru adam" diyerek oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini ifade etti. İşte vatandaşların söyledikleri:
Harun Reşit Birbilen (Esnaf):
Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim, ümmetin, davamızın lideri. Onun arkasından gidiyoruz. O yürüsün biz gece gündüz arkasındayız. İlk turda Meclis çoğunluğumuzu aldık. Bizim için önemli olan buydu. İkinci turda Cumhurbaşkanımızın en az 55'le kazanması için sandığa koşacağız.
Cengiz Uğur (Esnaf):
İnşallah ikinci turda gümbür gümbür alacağız. Farkı daha da çok açmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bizim için bulunmaz bir lider. Onun liderliğiyle ülkemiz bu kadar gelişti. Onun önderliği sayesinde yurtdışında söz sahibi olduk. Kendi arabamızı ürettik, İHA'lar, SİHA'lar ürettik. Tabii ki ikinci turda da Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Başka bir seçenek yok zaten.
28 MAYIS'TA ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ
İsa Mallı (Esnaf):
Bu seçimde
halkımızın bir kısmı beni çok yanılttı.
Bazılarımız için tank, tüfek, uçak,
füze, TCG Anadolu gemisi lazım değilmiş.
Cumhurbaşkanımızın ilk turda
seçilememesi beni üzdü. Gayretimiz ve
çabamız dünya lideri Reis'imizin arkasında
bu seçimi, fark atarak kazanmak
için. 29 Mayıs'ta nasıl İstanbul'un fethini
kutlayacaksak, 28 Mayıs'ta da seçim
zaferini kutlayacağız.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ERDOĞAN
Embüke Elaldı:
Cumhurbaşkanımız ülkemizi kalkındırıyor.
Ülkemiz için, bizler için yaptıklarını
görüyorum. Önceden neler
yaşadıklarımızı biliyorum. Şimdi
yine o günleri getirmeye çalışıyorlar.
Ama Cumhurbaşkanımız buna müsaade
etmeyecek. Hep onun arkasındayım.
Benim oğlum askerde. Vatan,
toprak için canını feda etmeye razı.
Ülkemiz için her fedakârlığı yapan
Cumhurbaşkanımıza bizim de
canımız feda.
Gülşen Türkoğlu (Ev hanımı):
Allah'ın izniyle ikinci turda yüzde
55'i garanti olarak görüyorum. Ben
başından beri oyumu Recep Tayyip
Erdoğan'a verdim. Hâlâ da oyum
ona. İnşallah bu sefer de kazanacak.
Özellikle teröristlere karşı duruşu için
ona oy vereceğim. Ülkemizi çok güzel
temsil eden bir lider. Biz bu lideri kaybetmemeliyiz.
Ben aslında oyumu
Erdoğan'a vererek ülkem için bağımsızlığı
seçiyorum.