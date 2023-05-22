İzmirliler’e tıpış tıpış oy vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta tıpış tıpış gidecek

MİLLETİMİZ OYUNLARINI OYU İLE BOZDU!

Millete tepeden bakan kibir ve ego abidelerinin 28 Mayıs'ta hüsrana uğrayacağını belirten Kaya, "HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına sessiz kalan, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını ve özerklik getireceğini vadeden, FETÖ için KHK sözü veren Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta sandıkta milletimizden cevabı aldıktan sonra başka bir kimliğe büründü. Gündeme göre büründüğü kimlikleri ile siyasette adeta her tuşa basmaya başlayanlar yine hüsrana uğrayacak. Şekilden şekile giriyorlar, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ne deseniz, ne söyleseniz boş. Milletimiz sizi iyi biliyor, iyi tanıyor. Türlü pazarlıklarla, binbir türlü tavizlerle bir süreç yürüttünüz. Ama milletimiz oyununuzu oylarıyla bozdu. Karalayıcı, yıkıcı politikalarınıza destek vermedi. Şimdi masaları yumrukluyorlar, nefret içeren sözlerle depremzedelerimize hakaret ediyorlar. Bu kibirli, egolu, üstenci bakış yine kaybedecek. Bu aziz millete tepeden bakılmaz, hor görülmez. 28 Mayıs'ta milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçecek" şeklinde konuştu.