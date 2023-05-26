AK Partili Hızal’dan Soyer’e Balçova cevabı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından 'Balçova arsa mağdurlarının 50 yıllık sorununu çözüyoruz. İstisnasız her parsel sahibini eviyle buluşturacağız. 3 Haziran'da genel bilgilendirme için hak sahiplerini bekliyorum.'' diye paylaşım yaptı.

4 YIL BOYUNCA HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMADI

Göreve geldiği 4 yıl boyunca Balçova Arsa Mağdurlarının yılan hikayesine dönen imar probleminin çözümüne ilişkin kılını bile kıpırdatmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in AK Partili Mahmut Atilla Kaya'nın açıklamalarından sonra harekete geçmesi AK Parti kanadında tepkiye neden oldu.

KENDİNİZİ DE BALÇOVA ARSA MAĞDURLARINI DA KANDIRMAYIN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal twetter üzerinden açıklama yaparak Soyer'i eleştirdi. Açıklamasında; "Kendinizi de kandırmayın, değerli Balçovalıları da." Diyen Hızal sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçimden iki gün önce yaptığınız bu açıklama sadece oyalama amacı taşıyor. İzmirlilere değer vermediniz, şimdi de oy deposu olarak görmeyin.'' ifadelerini kullandı.

ARSA MAĞDURLARINDAN TEPKİ

Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. SABAH'ın ulaştığı arsa mağdurları ise Bu sorunun bu günün meselesi olmadığını hatırlatıp: "Biz bu sorunu birkaç yıldır değil yaklaşık 50 yıldır çekiyoruz. Zamanında anne ve babalarımız Balçova Belediyesine güvenip arsa atın almışlar. Satıştan elde edilen gelirle Balçova barajı ile bugünkü teleferik tesisleri yapılmış. Tam tapular verilecekken 1980 askeri darbesi olmuş. Sıkıyönetim sürecinde Balçova Belediyesi kapatılıp tüm mal varlıkları dönemin İzmir belediyesine geçmiş. Durum böyle olunca da bazı vatandaşlar tapusunu alırken bazıları da alamamış. Elinde tapusu olanlar imar hakkı olmadığı için bu güne kadar arsaların üzerine ev yapamamış, diğerleri de ellerindeki makbuzlarla kala kalmış. Yılardır sorunun çözümü için destek istiyoruz. Birçoğumuzun anne babasının ömrü vefa etmedi. Bari bizim çocuklarımız görsün." Dedi.

ANCA MI AKLINIZA GELDİK

Göreve geldiği günden bu yana arsa mağdurlarının sorunlarının çözümüne ilişkin Soyer'in hiçbir adım atmadığını belirten vatandaşlar; "Ne zaman AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya sorunu çözeceğini açıkladı Sayın Soyer'in de aklı her ne hikmetse o zaman başına geldi. 4 yıldır bizim için hiçbir şey yapmadınız. Şimdi kalkmış çözeceğiz diyorsunuz. Daha önce aklınız neredeydi. Niye daha önce çözüme ilişkin adım atmadınız, bu güne kadar beklediniz." diyerek tepki gösterdi.