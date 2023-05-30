CHP’yi önde gösteren anketçiler sınıfta kaldı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'taki ilk tur seçimlerinde önde gösteren anket şirketleri, ikinci turda da seçmeni yanıltıp sınıfta kaldı.Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde yaptığı anket araştırmasını ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki, "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" diyerek duyurmuş, Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51.7 gösterirken, Başkan Erdoğan'ın yüzde 44.2 alacağını açıklamıştı.ORC'nin 2. tur anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 51.4 gösterilirken, Erdoğan'ın ikinci tur seçiminde yüzde 48.6 oy oranında kalacağı belirtildi. Alf Araştırma'nın 25-26 Mayıs'taki son anketinde yine Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50.3 oy oranıyla yüksek bir oy alacağı söylenirken, Erdoğan'ın yüzde 49.7'de kalacağı belirtildi. Area Araştırma'nın 24-25 Mayıs'taki anketinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50.6 oy oranına ulaşacağı sonucu paylaşılırken, Erdoğan'ın ise yüzde 49.4'te kalacağı açıklandı. Betimar, SONAR gibi bazı anket şirketleri ise yaptıkları anket çalışmalarında Başkan Erdoğan'ın oy oranını neredeyse bire bir tahmin ederek büyük başarıya imza attı.