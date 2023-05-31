Reisi, Şahbaz ve Netanyahu telefonla arayıp kutladı

Dünya liderlerinin, seçim zaferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikleri sürüyor:İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, telefonla aradığı Erdoğan'ı kutlayarak, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da değerlendirildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da telefonla aradığı Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.Ürdün Kralı 2. Abdullah, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Erdoğan ile telefon görüşmesinde tebriklerini ileterek, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ettiler.Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, kutlama mesajının ardından, Erdoğan'ı telefonla da arayarak tebrik etti.Fas Kralı 6. Muhammed, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'a "Türk halkının daha fazla ilerleme ve refahı için liderlik yapacağı yolda" başarılar diledi.Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, Twitter paylaşımda, Erdoğan'ı yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Goita, bu zaferin, Türk halkının siyasi ideallere bağlılığını gösterdiğini, adil ve çok kutuplu dünya umudunu somutlaştırdığını belirtti.Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ve Malta Cumhurbaşkanı George Vella, sosyal medya paylaşımlarında, Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.Erdoğan'ı telefonla arayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis de seçim başarısı nedeniyle kutladı.