AK Parti’nin kadınlarından güç birliği mesajı: Yapacak iş çok, omuz omuza vereceğiz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı "28. Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı" düzenledi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve 81 ilden 50 kadın milletvekili katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "AK Parti bir kadın hareketidir" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Birbirimize omuz verecek, güç birliği yapacak Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.