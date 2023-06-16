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Giriş Tarihi: 16.6.2023 11:02

Emine Erdoğan’dan karne alan öğrencilere: Karneler gerçek başarının karşılığı değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan karne alan öğrencilere: Karneler gerçek başarının karşılığı değildir

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı, milyonlarca öğrencinin karnesini almasıyla birlikte sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu.

BAŞARI KATLANARAK ARTAR

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "karne" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Karnenin tek başına başarı ölçütü olmadığını belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki, her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır. Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum."

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Emine Erdoğan’dan karne alan öğrencilere: Karneler gerçek başarının karşılığı değildir
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