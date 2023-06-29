3,5 milyon kişiye kurban bereketini götüreceğiz

Kızılay Kadın Koordinasyonu Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 8 yıldır yönetiminde yer aldığı Kızılay'ın Başkan Vekilliği görevine getirildi. Ankara Tıp Fakültesi mezunu ve TÜBİTAK'ta Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Yılmaz, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen atamayla zorlu dönemde Kızılay gibi köklü bir kurumun sorumluluğunu üstlendi. Yılmaz, Kızılay'ın Kurban Bayramı'na özel faaliyetlerini anlattı.Kurban bizim kültürümüzde fedakârlık, dayanışma ve yardımlaşmayı ifade eder. Ramazan boyunca tutulan oruç da, kurban zamanında paylaşılan et de aslında zenginin fakiri anlamasına yönelik bir anlam taşır.Kızılay'ın 2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği kurban kampanyası, bağışçılarımıza ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kolaylık sağlarken gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın da huzurunu yaşatıyor.Bu yıl da bize 100 bin hissenin üzerinde bir vekâlet verilebileceğini düşünüyoruz. Buna yönelik de tüm planlamalarınızı yaptık. Türkiye dâhil 22 ülkede 50 noktada kurban kesimini gerçekleştireceğiz. Bu kesimlerden elde edilen etlerle bu yıl yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurbanın bereketini taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Biz kurban vekâletlerinden elde edilen etleri kavurma ve kıyma konserveleri haline getiriyoruz ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.Bu yıl deprem bölgesindeki illerimizde afetzedelerimize taze et dağıtımı yapıyoruz. Onların da kurban kavurmalarını kendi mutfaklarında yapmalarını arzu ediyoruz. Kurban paylarımızın önemli bir bölümünü deprem bölgesi için ayırıyoruz. Diğer yandan yurtdışı kurban bağışlarıyla milletimizin merhamet elinin sınırları aşarak farklı bölgelere de uzanmasını sağlayacağız. Bosna Hersek, Filistin, Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler olmak üzere 21 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceğiz.