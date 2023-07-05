Havalimanında FETÖ’cü oyununa geçit yok

İstanbul Havalimanı polisleri, 23 Haziran Cuma akşamı saat 18.45 sıralarında ABD'den ülkemize giriş yapan ABD pasaportlu Allen B.'yi pasaport kontrol noktasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine incelemeye aldı. Söz konusu kişi parmak izi kontrollerinden geçirildi ve gerçek kimliğinin Abdullah U. olduğu tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan bir soruşturma kapsamında "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğu saptanan Abdullah U. gözaltına alındı. Abdullah U.'nun üzerindeki ABD pasaportunun sahte olmadığı, ABD vatandaşı olduğu ve Allen B. ismini aldığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Abdullah U. tutuklanarak cezaevine konuldu.