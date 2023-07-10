Türk Kızılay’a sahip çıkmak hepimizin görevi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın tek aday olarak girdiği Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na bir videomesaj gönderdi. Erdoğan, gönderdiği videomesajda özetle şunları söyledi:Türk Kızılay'ı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor. Kurumumuz başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir. Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay'a sahip çıkmak, tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir.Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneği'mizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. ANKARA