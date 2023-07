Kazan kazan anlayışıyla hareket edeceğız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretlerinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan, Cidde'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu:Köklü kardeşlik bağına sahip olduğumuz Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler kaydettik. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi, manevi her türlü desteğini yanımızda gördük. Bu vesileyle bu dost ve kardeş ülkelerden konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye'yle tam bir dayanışma sergilediler. Ülkem ve milletim adına bir kez daha kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çevresinde bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun en kritik adımını bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını bu bakımdan bir fırsat yılı olarak görüyoruz.Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri'yle diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yıldönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmiştir. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir işbirliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 29 yılda 1.6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumlarıyla bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız.Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan; ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin son 20 yılda Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin toplam rakamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmalarının daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz.Cidde'nin ardından, stratejik ortağımız ve yakın işbirliği içinde olduğumuz dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar'la ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. İkili münasebetlerimizin yanı sıra mevcut bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Körfez turumuzun son durağı, ilişkilerimizin her alanda gelişme gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri olacak. BAE, Körfez Bölgesi'nde ticaretimizin son dönemde en yüksek seyrettiği ülke. Bu rakamı iki ülkenin gerçek potansiyeline yaraşır bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu üç ülkeyi ziyaretimizde ayrıca Türkiye'nin gurur kaynağı olan elektrikli otomobilimiz Togg'u muhataplarımıza hediye olarak vereceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımlarla ilgili soruya karşılık, "Bu konuyla ilgili olarak zaten bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu, diğeri de finans boyutu var. Ve her ikisinden de tabii umudumuz çok çok var. Ve oralarda yatırım söz konusu. Aynı zamanda ülkemizde yatırımlar söz konusu. Bu konuda gerek Cevdet Bey'in gerek Mehmet Bey'in birlikte yapmış olduğu ziyaretle bunun sinyallerini aldık ve inşallah bu yaptığımız ziyaret bu sinyallerin devamı olacaktır. Şu anda Mehmet Bey, Hindistan'da maliye ve hazine bakanları toplantısına Merkez Bankası Başkanı'yla beraber katıldı ve oradan Suud'taki katılıma veyahut da Katar'a kendisi de yetişecek. Bu konularla ilgili olarak tabii şu anda savunma sanayiinde bunun yanında altyapı, üstyapı yatırımlarında bu üç ülkeye Türkiye'nin ciddi bir yatırım imkânı olacak. Ve bu ziyaretlerimizde bunu görüyorum. Ama bunun yanında bu ülkelerin Türkiye'den belli 'asset'leri satın alma durumları da olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi yok BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor, bu oluyor, böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağı, neyin satılmayacağı çok iyi biliriz. Ve 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.Deprembölgesinde 80 bin çadırı tamamen kaldırıp onların yerlerine konteyner yerleştirme çalışmalarını inşallah başlatıyoruz. Ve bu konuyla ilgili gerek yerli gerek ithal burada Kızılay'ımızı da devreye sokmak suretiyle tamamıyla çadırların yerlerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Tabii kalıcı konutların inşası bir taraftan devam ediyor. Köy konutlarının inşası bir taraftan devam ediyor.Erdoğan,Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin, "Bizim Suriye'yle kapıyı kapatma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Bu dörtlü zirvelerle ilgili de yine bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Yaklaşım tarzı önemli. Esad maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" dedi.BaşkanErdoğan, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararıyla ilgili olarak, "Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz girişimi, önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Dışişleri Bakanım muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Sayın Putin'le ben de görüşmelerimi yapacağım" dedi.