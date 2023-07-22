DEVA’da bir istifa daha

Seçim yenilgisi sonrası derin bir yönetim krizinin yaşandığı DEVA Partisi'nde bir istifa daha gerçekleşti. DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun, zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti.

ZEHİRZEMBEREK SÖZLER

Ongun, "Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, 'vesayet' altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum." dedi.

SERT ELEŞTİRİLER

DEVA Partisi'nin siyasi bir enkaza dönüştüğünü kaydeden Ongun, "Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada 'Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi'nin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapılan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisi'nin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir." ifadelerini kullandı.