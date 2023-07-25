SON DAKİKA | Adana Kozan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Jeoloji Yüksek Mühendisi Okan Tüysüz depremin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta 2 önemli deprem oldu. Bunlardan ikincisi Elbistan'da olan depremdi. Buradaki çalışmalarda buradaki fayın Batı'ya doğru stres yaptığını söylemiştik. O depremden sonra bu bölgede çok sayıda artçı meydana geldi. Bu bölgede deprem beklendiğini söyledik. Bu beklenen bir depremdir. Bu bölgede çok büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Ancak bu tarz 5 büyüklüğündeki depremler beklenebilir.

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