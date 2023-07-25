SON DAKİKA | Adana Kozan’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... Adana'da sabah saat 8.44'te 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 5.5, derinliğinin ise 11.27 metre olarak açıklandı.
Jeoloji Yüksek Mühendisi Okan Tüysüz depremin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
6 Şubat'ta 2 önemli deprem oldu. Bunlardan ikincisi Elbistan'da olan depremdi. Buradaki çalışmalarda buradaki fayın Batı'ya doğru stres yaptığını söylemiştik. O depremden sonra bu bölgede çok sayıda artçı meydana geldi. Bu bölgede deprem beklendiğini söyledik. Bu beklenen bir depremdir. Bu bölgede çok büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Ancak bu tarz 5 büyüklüğündeki depremler beklenebilir.
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