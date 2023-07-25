SON DAKİKA: Adana’da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi! İşte son depremler listesi | Video
Son dakika haberi... Adana'da sabah saat 8.44'te 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
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