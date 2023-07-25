Video Yaşam SON DAKİKA: Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem kameraya böyle yansıdı! | Video
SON DAKİKA: Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem kameraya böyle yansıdı! | Video

SON DAKİKA: Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem kameraya böyle yansıdı! | Video

25.07.2023 | 09:59

Son dakika haberi... Adana Kozan'da saat 8.44'te 5.5 şiddetinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. İşte deprem anının görüntüsü...

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