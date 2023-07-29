AK Parti’li Akar: Kur’an-ı Kerim’e saldırılar suç sayılmalı





Bu tür eylemlerin henüz suç teşkil etmediği ülkelerde yaşayan Müslümanlar ve diğer dinlerin inanç hürriyetine ve insan haklarına saygılı vatandaşlarınca ombudsmanlar, insan hakları komisyonları ve insan hakları ihlallerini takip eden diğer kurum ve kuruluşları ile temasa geçilmesinin önemine vurgu yapan Akar, "Ayrıca belediyeler ile yerel ve ulusal meclislere görsel ve yazılı basın ve sosyal medya başta olmak üzere her türlü meşru yöntem ve haktan istifade ile ulaşarak, bir Müslüman veya insan haklarına saygılı bir vatandaş olarak bu eylemleri şiddetle reddettiklerini bildirerek, söz konusu eylemlerin o ülkede de suç sayılması için kamuoyu oluşturulmasına ve bu konuda bir yasa çıkarılması için yapılacak çalışmalara her türlü katkı sağlanmalıdır. Derhal gerekli önlemler alınmazsa, bu orta çağı hatırlatan akıl ve ahlak dışı eylemlerin, özellikle Avrupa ülkelerinde toplumsal barış ve huzuru sabote edeceğini, tahrip edeceğini başta ülkeleri yönetenler olmak üzere herkes görmeli ve bu sapık sözde eylemlere 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.