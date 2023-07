AK Parti’li Akar: Kur’an-ı Kerim’e saldırılar suç sayılmalı

Türkiye'nin de yoğun girişimleriyle, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda bu konunun hassasiyetine yönelik bir farkındalık oluşturulması ve somut adımlar atılmasını teşvik hususunda her türlü gayret gösterildiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Bunun son örneği, BM Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren karardır. Ülkemizin de ortak sunucu olduğu söz konusu kararla, kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizce de memnuniyetle karşılanan bu karar, kesin ve yeterli bir çözüm olmasa da son dönemde Hollanda, İsveç ve Danimarka'da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır. Milyarlarca Müslümanı kahreden bu tür nefret suçlarına karşı başta Müslümanlar olmak üzere uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir."