Elazığ’da 2 bin 500 deprem konutunun inşası sürüyor

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybetti. Depremin ardından adeta yeni bir şehrin oluşturulduğu Elazığ, bu kez de 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. TOKİ tarafından inşa edilen depreme dayanıklı 25 bin civarındaki konutla depremlerden en az hasar alan Elazığ'da deprem anında sadece 1 bina yıkılarak 2 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş depreminin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 11 bin yapının ağır hasarlı, 101 yapının da acil yıkılması gerektiği tespit edildi. Asrın felaketinin 6. ayında Elazığ'da 2 bin 500 deprem konutunun inşası devam ediyor. Afetzedeler için toplam 20 bin 261 konut inşa edilecek.

Elazığ AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, 6 Şubat depremlerinin Elazığ'ı da etkilediğini belirterek konuşmasında şunları söyledi: İlimizde ağır hasar alan binalarımız var ama sadece bir binamız yıkıldı. Bu binada da iki vatandaşımızı kaybettik. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 11 bin binamız orta ve ağır hasar olarak tespit edildi. Geçici barınma yardımları AFAD tarafından vatandaşlarımıza temin edildi.

Hasar tespit çalışmalarının arkasından AFAD tarafından hak sahipliği başladı. 4 Ağustos'ta 60 günlük yasal süre tamamlandı. Bir taraftan yer seçimi çalışmaları yapılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ilimizin değişik lokasyonlarında ihaleler yapılarak bunların İmalatlarına başlandı. Asrın felaketi için bin 887 konutun imalatı hızlı bir şekilde yapılıyor ve devam ediyor.

Diğer ihalelerle birlikte şu anda ihale hazırlığı yapılan 2500'e yakın konut inşaatları başlayıp devam edecek. Erken bitenler bu yıl içerisinde, diğerleri de önümüzdeki aylarda teslimatı yapılacak"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ise," Türkiye'de 11 ili etkileyen çok büyük bir felaket yaşadık. Depremin hemen akabinde Türkiye afet müdahale planı kapsamında hasar tespit çalışmalarına başladık. Yaklaşık 36 bine yakın bina incelendi. Bunlardan 11 bin bina ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Ayrıca depremin hemen ardından 101 bina acil olarak yıkıldı.

Şu anda yıkım işlemleri devam etmektedir. Hasar tespit sonucunda 4 Haziran'da hak sahipliği sürecini başlattık. 60 günlük yasal süre 4 Ağustos'ta sona erdi.

Hak sahipliği süreci bittikten sonra da biten inşaatlardan hak sahiplerine teslim edeceğiz. 15 Temmuz'da Bakanlığımızın yeni bir projesi devreye girdi. Vatandaşlar yerinde dönüşüm isterlerse 500 bin TL hibe ile 500 bin TL kredi, ya da 500 bin TL hibe ile büyüklüğüne göre 700 bin ve 800 bin TL kredi şeklinde müracaatları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşımızın çok avantajı olacak, mevcut arsasını koruyacak, mahallesine konutunu yaparak kısa sürede evine kavuşmuş olacak "diye konuştu.