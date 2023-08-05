Özgür Özel’den rest üstüne rest

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında hem seçimlerdeki küçük ortaklarına hem de Kılıçdaroğlu'na karşı zehir zemberek ifadeler kullandı. Birlikte seçime girdikleri partilerin CHP'ye bir katkısının olmadığını söyleyen Özel, yeni bir seçim yenilgisi yaşamamak için genel başkanlığa da talip olduğunu söyledi.Küçük ortakların CHP'ye zarar verdiğini işaret eden Özel, "Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7'si benim. Öbürü diyor, yüzde 5'i benim. Ne kaldı koskoca CHP'ye. Biz sadece kendi listemizden girseydik, yüzde 25'in üzerinde oy alacaktık. Getirinin üzerinde götürü oldu" dedi.Yaşadıkları seçim yenilgisi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Özel, başkan adaylığı için de kararlılığını vurguladı. Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık" dedi. İttifakın ortaklarından Saadet Partisi, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde, en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" demişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" ifadelerini kullanmıştı.