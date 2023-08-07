Meşe ağaçlarını kesen CHP’li Büyükşehir’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zor sorular: Kaç fidan diktiniz?

Akbelen'e kamp kuran CHP'lilerin yönetiminde olan Muğla Büyükşehir, fidan dikmek yerine, geçen Mart'ta Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletmişti. Olayla ilgili soruşturma izni verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken maşaları ve sahiplerini ise kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum, Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Onların yönetiminde Muğla Belediyesi varken buradan soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı diktiniz, zeytin fidanı diktiniz veya bunun dışında ne kadar ağaç diktiniz. Çıkın bir de bunların rakamını açıklayın. 'Bir tane ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimiz günden bu yana milyonlar değil milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık. Zeytin ağaçlarının fidanlarını diktik.

Yurt içindeki mankurtlar ve yurt dışındaki azılı düşmanlarımız tarafından ülkemiz aleyhinde yürütülen yalan ve iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi strateji her gün biraz daha çöküyor. Buna rağmen, aynı karanlık stratejinin tezahürü taktiklerin bitip tükenmeyeceği anlaşılıyor. Muhalefet görünümlü operasyon aygıtlarının medyada, sosyal medyada, kendilerini rahat hissettikleri kimi kamusal alanlarda sergiledikleri provokatif söz ve davranışların çoğu bu gayeye matuftur. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler, her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır." dedi.

FİDAN DİKMEK YERİNE AĞAÇLARI KATLETTİLER

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, fidan dikmek yerine, geçen Mart'ta Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletmişti. Köylüler, yıllardır koruduğu yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepki göstermişti. Kendi belediyelerinin bu ağaç katliamına sesiz kalan CHP'liler, eylemlerini sürdürmek için, Akbelen Ormanına kamp kurmuştu. CHP'li Büyükşehir'in Denizova'daki ağaç katliamına Muğla Valiliğince soruşturma izni verildiği öğrenildi.