Megakentin kanayan yarası taksi sorunu... Sabah, taraflarla tek tek görüştü, değerlendirdi

TURİZM BÖLGELERİNDE ART NİYETLİ İŞ YAPANLAR VAR

Özellikle turizm bölgelerinde sayıları 300'ü 500'ü geçmeyecek şekilde mesleği art niyetli yapıp da mesleğimize zarar verenler var diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu; "Bunlara ilişkin sıkı denetim yapılarak meslekten ihraç edilmeleri gerekir. İstanbul'da sabah ve akşam trafik saatlerinde taksi bulunamıyor. Aldığımız bir yolcuyu en az 1 buçuk 2 saat sonra indirebiliyoruz. Trafik sorunu çözülmeden bu sorun da ortadan kalkmaz. İBB Başkanı hiçbir iş yapmamasına rağmen taksici esnafı üzerinden siyasi rant elde etmek için taksi sorunu varmış gibi gösteriyor. 1 yılda 3 bin yeni taksi ilavesi oldu, sorun çözülmedi." dedi.

'TRAFİK SORUNU BİTMEDEN TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLMEZ'

Başkan Eyüp Aksu, kentte sorun haline gelen taksi sorunlarına ilişkin SABAH'a açıklamada bulundu. Aksu, sık sık gündeme gelmesine rağmen İstanbul'da taksi sorunu olmadığını sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğundan taksi bulmakta zorlandıklarını belirtti. Ancak taksi sorunun trafik sorunu çözülmeden taksi sorunun çözülemeyeceğini aktaran Aksu, "Taksi bulunamamasının asıl sebebi trafik. Aldığımız bir yolcuyla trafikte kilitlenip kalıyoruz. Bir yerden bir yere en az 1 buçuk 2 saatte götürüyoruz. İstanbul'da taksi sayısının artışını ne kadar yaparlarsa yapsınlar trafik sorunu çözülmeden, kilitlendiği sürece çözüm bulunamaz. Ayrıca İstanbul halkı teknolojiyi kullanması lazım, akıllı telefonlarla, aplikasyonlarla taksi çağırabilirler. Yani son 1 yılda 3 bin taksi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından M plakalı hatlı minibüslerden ilave etti. Ancak hiçbir şey değişmedi, değişmez de." dedi.

'ADLİ SİCİL KAYDI OLAN TAKSİCİLİK YAPAMAZ'

Denetimlerde suç makinası çıkan taksi şoförler de ise bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten Aksu, "Hapisten çıkan taksicilik yapamaz. Orada bir yanlışlık var. Yani sicil kaydında hüküm giymiş birisi İstanbul Büyükşehir'den belgeleri tamamlayıp taksi kullanım belgesi alamaz. Taksici olabilmesi için, taksi satın alabilmesi için şoförlük yapabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden taksi kullanım belgesi alıyor. O belgenin içeriğinde de adli sicil kaydınız çok temiz olması gerekiyor. Bir hüküm giydiyseniz, taksicilik yapamazsınız. Yasak. Eğer yapılıyorsa da yakalandığı zaman araç trafikten 2 ay men edilir. Dolayısıyla hiçbir esnaf da şoför olarak da bu kişilere zaten vermek istemez, veremez de çünkü çalışma ruhsatı alamaz. O kişi sabıkalıysa belediye çalışma ruhsatını veremez." ifadelerini kullandı.

'İBB BAŞKANI TAKSCİLER ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETMEK İSTİYOR'

Taksilerin sorun olarak gündeme getirilmesinin de siyasi bir rant olduğunu söyleyen Aksu, "İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taksiciler üzerinden bir rant elde etmeye çalışıyor. İstanbul'da taksi sorunu yok. İstanbul'da bazı bölgelerde, turizm bölgelerinde mesleği art niyetli yapan, mesleğe zarar veren sayısı 300'ü geçmeyecek şekilde şoför kaynaklı sıkıntı var. Yani İBB Başkanı yolu, asfalta, alt geçidi, yeşil alanı şunu bunu hiçbir şeyi yapmıyor, taksi sorunu var diyerek siyasi kazanım elde etmeye çalışıyor. İBB geçen yıl 3 bin tane taksi ilave etti. Ama hiçbir şey değişmedi." şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR NE DİYOR?

İstanbul'da bir taksi sorununun var olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz diyen taksi kullanıcısı vatandaşlar en çok 'kısa mesafe' almıyoruz diyen ya da boş oldukları halde yolcu almayan taksilerden şikayetçi. SABAH'ın taksi kullanıcıları ile yaptığı görüşmelerde taksiden bir arkadaşıyla inen Yaşar Öztürk; "Ben düzenli olarak taksi kullanıyorum. Zaman zaman sorunlar yaşandığını TV'lerde falan izleyip görüşüyoruz. Ancak ben şimdiye kadar bir problem yaşamadım. Aradığımızda hemen geliyorlar ve gideceğim yere kadar götürüyorlar. Ben çok kısa mesafelerde kullanmıyorum. Benim gözümde taksi ile ilgili bir problem yok. Hepsi gayet işinde gücünde saha akşam demeden çalışan insanlar" dedi.

Yine bir başka taksiden inen taksi kullanıcısı Taylan Yıldırım ise; "Bende haftada birkaç kez kullanıyorum. Genelde uzun mesafelerde ya da bir arkadaşımla bir yere gideceğim zaman tercih ediyorum. O şekilde hem daha hızlı hem de daha uygun fiyata denk geliyor. Taksi uygulamaları üzerinden genelde çağırıyorum. Sanırım uygulama üzerinden olunca daha verimli oluyor. İnsanlara tavsiyem taksiyi dijital uygulamalar üzerinden kullansınlar. O zaman puanlama sistemi olduğu için daha çabuk ve daha iyi oluyor. Ben şimdiye kadar bir problem yaşamadım." dedi.

TAKSİCİLERİ DE ANLAMAK GEREK

Bir başka taksi kullanıcısı ise ben her gün düzenli olarak kullanıyorum diyerek şunları söyledi. "Tabi ki zaman zaman durdurduklarım kısa mesafe ya da bir başka müşteriye gidiyorum diyerek almıyorlar. Ben anlayışlı oluyorum. Her taksicinin eşi dostu vardır. Telefon müşterileri olur. Onlara gidebilirler. Ben 43 yıldır İstanbul'dayım, bu kalabalık şehirde böyle sorunlar illaki olur. Benim tavsiyem insanların de biraz taksicileri anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SABAH Editörü Hanife Akliman da kendi başından geçenleri anlattı. Editörümüz, kestirmeden yol tarifi yaptığında taksicinin "Herkes sizin gibi yol bilirse biz nasıl para kazanacağız" şeklinden tepki gösterdiğini söyledi. Ayrıca kimi uygulamalardan çağırdığı taksilerde araçtan indikten sonra kesilen faturada taksimetreden farklı tutar girilerek zarara uğratıldığını belirtti.

KENDİ ARALARINDA "ZELLO" İLE HABERLEŞİYORLAR

Öte yandan taksicilerin kendi aralarında müşteri yoğunluğunun olduğu yerler ya da trafik durumunu bilgilendirmek için kullandıkları telsiz gibi bas-konuş uygulaması olan "ZELLO" adını verdikleri grupları olduğu öğrenildi. Taksici yolcuyu aldığında oradan konuşup grupta olan diğer taksicilere güzergâhı söylüyor. O grubun başkanı gittiği yerde başka yolcu varsa trafik varsa ona bilgi veriyor. Ya da yolcuların çok olduğu yeri birbirlerine söyleyip kolay müşteri bulmaları sağlanıyor.