İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1’i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Bitlis'in Sögüt kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve J-SİHA desteğinde düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir olduğu tespit edildi. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini mesajını paylaştı.

TÜRKİYE'NİN YENİ TERÖRLE MÜCADELE KONSEPTİ KAPSAMINDA

Terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis'in Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK

Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir olduğu tespit edildi. Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini mesajını paylaştı.