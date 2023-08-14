Ağaç A.Ş çalışanlarından İBB önünde eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından açlığa ve sefalete mahkum edilen personel isyan bayrağı açtı. İBB iştiraki Ağaç A.Ş. işçileri şantiyelerinden çıktı. İBB tarafından kendilerine layık görülen yüzde 27'lik zammı ve Temmuz zammının Ekim ayına ertelenmesini, en son zammı Mart ayında aldıklarını belirterek İBB ana hizmet binasının olduğu Saraçhane'ye yürüdü. Saat 11.30 gibi Saraçhane'ye gelmeye başlayan işçiler, DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTO-SEN) öncülüğünde kendilerine ve benzer durumdaki tüm İBB işçilerine dayatılan sefalet ücretine karşı çıkarak her geçen dakika Saraçhane'yi doldurmaya başladı. Zaman zaman halay çeken işçiler, 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' ve 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı.