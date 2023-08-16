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Giriş Tarihi: 16.8.2023 11:49

Jandarma’dan terör örgütü PKK/KCK’ya şafak operasyonu: 6 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Jandarma’dan terör örgütü PKK/KCK’ya şafak operasyonu: 6 gözaltı

Mersin Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına 15 Ağustos öncesi bölücü terör örgütü mensupları ile sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve terör örgütü mensuplarının propagandasını yapan 6 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Mersin'in Akdeniz, Toroslar, Gülnar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Yakalanan 6 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Jandarma’dan terör örgütü PKK/KCK’ya şafak operasyonu: 6 gözaltı
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