‘Aşırı sıcaklar depremi tetikliyor’ iddiasına yalanlama

SON 10 günde Malatya, Adana ve Adıyaman'da meydana gelen depremler bölge halkını bir kez daha tedirgin ederken, bu süreçte sosyal medyada 'aşırı sıcakların depremi tetiklediğine' dair iddialar hızla yayıldı. 10 Ağustos'ta Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'da 3 gün önce yaşanan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, afet bölgesinde yeniden paniğe sebep oldu. Son olarak Adıyaman 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılınca gözler bir kez daha deprem uzmanlarına çevrildi. Türkiye aşırı sıcakların etkisi altındayken depremlerin peş peşe gelmesi sonrasında, sosyal medyada aşırı sıcakların depremi tetiklediğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Atmosferik olaylar, depremleri tetiklemez. Hiçbir aslı astarı olmayan bir iddia. Bilimsel bir dayanağı olmayan dedikodulara artık vatandaşlarımızın itibar etmemesi gerekiyor. Aşırı sıcakların depremi tetiklediği iddiasına ilişkin 17 Ağustos 1999 depremini de örnek gösteriyorlar. Peki, 6 Şubat depremlerini nereye koyacağız? Yılın en soğuk döneminde o illerimiz depreme yakalandı" dedi.