Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter

HERyağmur sonrası sokak ve caddeleri göle dönen, birçok ev ve işyerini su basan İzmir'de Büyükşehir Belediyesi su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı. Önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, su baskınlarını önlemek için yağmur suyu ve evsel atık sistemini birbirinden ayrıştırmak için geride kalan 4 yıllık süreçte 260 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ettiklerini açıkladı. Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız. Geleceğimizi kurtarmanın başka çaresi yok" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Soyer'in altyapı çalışmaları ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 25 yılda 800 kilometre hat tamamladığını ifade eden Kaya, "Bu hızla giderseniz, 125 yıl sonra 5 bin kilometrelik hattı tamamlayabileceksiniz! İzmir'in tamamında olması gereken yağmur suyu hattının toplam uzunluğu 5 bin kilometredir. Olması gereken bu. Peki mevcut hattın uzunluğu ne kadar? Sizin iddia ettiğiniz 260 km'lik hat ile beraber, toplamda 800 km. Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, 800 km'ye anca ulaşabildiniz. Evet, siz de kabul ediyorsunuz ki İzmir'in altyapısı yok. Altyapısı olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Mevcut yağmur suyu hattı, arıtma tesislerine kanalizasyon ile aynı hattı kullanarak bağlanmaktadır. Sürekli kirletilmeye devam edilen bir Körfez'in temizlenmesi mümkün müdür?" dedi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı su baskınları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını, artık bunların son bulmasını istedi.