DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6’lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu

Bununla ilgili biz istişarelerde bulunuyoruz. İlk önce buna itiraz ediyoruz. Sonra ülkenin bekası, demokrasinin geleceğine inanarak perşembe günü, genel başkanımız istişareler sonucu Kemal Bey'in bu önerisine 'evet' diyor. Ve bunun sonucunda ortak liste yapılıyor."

Sunucunun "Yani Kemal Bey'in önerisi ve ısrarıyla oldu diyorsunuz" ifadesini Yeneroğlu, "Tabii ki." diyerek cevapladı.