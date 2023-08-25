Kütükçü’nün ben de buradayım mesajı! Kılıçdaroğlu’na en yakından darbe

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Kütükçü, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan bazı isimleri Kılıçdaroğlu'un TBMM'deki makam odasında ağırladı. Parti içerisindeki muhalif isimlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kütükçü, bu fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Aralarında CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif isimin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yaptığı ortaya çıktı.
Kütükçü'nün pozları muhalif kanadı hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makam odasında uzun süredir partinin geleceğine dair toplantılar yapan Kütükçü son olarak parti içindeki muhalefetle hareket ettiği öne sürülen Aylin Kotil'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götürdüğü ortaya çıktı.