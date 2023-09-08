Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.9.2023 10:22 Son Güncelleme: 8.9.2023 10:23

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB PKK'nın sözde sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
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