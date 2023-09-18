Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! İmzaya açıldı, ilk destek Başkan Erdoğan’dan

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Evi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği kapsamında imza töreni düzenlendi. Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve dünya markası haline gelen sıfır atık projesi, iyi niyet beyanının yer aldığı web sitesi ile farklı bir boyuta geçti.
İLK İMZAYI BAŞKAN ERDOĞAN ATTI
BM 78. Genel Kurulu marjında Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği kapsamında iyi niyet beyanı websitesinin tanıtımı yapılarak küresel imza açılışı gerçekleştirdi. İlk imzayı Başkan Erdoğan attı. Başkan Erdoğan ilk olarak 'İyi Niyet Beyanı defterine, akabinde program katılımcıları için hazır bulunan backdropa imza attı.
"ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketinin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra 105 ülkenin eş-sunuculuğuyla kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Erdoğan şunları kaydetti:
"İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye olarak, gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin peşindeyiz. 2053 yılında hedefimiz, Net Sıfır Emisyona ulaşmaktır. Diğer hedeflerimiz gibi inşallah bunu da başaracağız. Buradan, küresel ısınmada tarihi sorumluluğu fazla olan ülkeler başta olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağıyorum. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin buralara gelmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum."
"GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERDİ"
Başkan Erdoğan'ın sıfır atık hareketine her zaman büyük destek verdiğini vurgulayan Emine Erdoğan ise, "Türkiye'de 2017'de başlattığımız projemiz, bugün küresel bir harekete dönüşüyor. Sıfır Atık hareketinin başarıya ulaşmasında ve bugünleri görmesinde Cumhurbaşkanımızın liderliği şüphesiz en önemli faktör oldu. Türkiye'nin yeşil devriminin lideri olarak, Sıfır Atık hareketine gereken desteği her zaman verdi" diye konuştu.
Sıfır Atık hareketinin küreselleşme yolculuğunun ilk adımı olan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile beraber imzaya açtık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 18, 2023
Ortak evimiz dünya için birleşelim, sesimizi yükseltelim çağrım, BM yetkilileri ve lider eşleri başta olmak üzere önemli… pic.twitter.com/wQml8seVsn
"İLK İMZA İLE DESTEĞİNİ GÖSTERDİ"
Sıfır Atık hareketinin ortak evimiz dünya için önemini vurgulayan Emine Erdoğan, "Geçen sene Genel Sekreter Guterres ile imzaladığımız Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını küresel imzaya açtığımız bugün, Cumhurbaşkanımız ilk imzayı atarak yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi. Kendisine, tüm Sıfır Atık ve çevre gönüllüleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hareketin Ortak Evimiz Dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM OLACAK
Sıfır Atık Hareketi'ne bireysel katılımı sağlamak amacıyla metnin yer aldığı web sitesi faaliyete geçti. İyi Niyet Metni, https://zerowastecommitment.com adresindeki web sitesi üzerinden dijital olarak küresel imzaya açıldı. Böylece dünyanın dört bir tarafından projeye katılmak isteyenler, metni imzalayarak sıfır atık gönüllüsü olabilecek.
BM'YE ÇAĞRI
İyi Niyet beyanında şu ifadeler yer alıyor:
"Biz Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sınırlı kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek; önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi yollarla atık oluşumunu azaltmak ve ortadan kaldırmak gerektiğini bilerek, sürdürülebilir atık yönetimi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliği arasındaki güçlü ilişkiyi kabul ederek, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi görev ediniyoruz. Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve daha geniş düzeyde tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, sorumlu bir atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek amacıyla sıfır atığı destekleyen girişimleri, kampanyaları, programları, projeleri ve faaliyetleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz. En iyi uygulamaları ve Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden alınan dersleri paylaşmayı ve atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi vadediyoruz. BM Üye Devletlerini, BM Sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya mensuplarını ve yerel yönetimleri, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olacak stratejileri, yaklaşımları ve programları uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."