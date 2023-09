Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! İmzaya açıldı, ilk destek Başkan Erdoğan’dan

"GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERDİ"



Başkan Erdoğan'ın sıfır atık hareketine her zaman büyük destek verdiğini vurgulayan Emine Erdoğan ise, "Türkiye'de 2017'de başlattığımız projemiz, bugün küresel bir harekete dönüşüyor. Sıfır Atık hareketinin başarıya ulaşmasında ve bugünleri görmesinde Cumhurbaşkanımızın liderliği şüphesiz en önemli faktör oldu. Türkiye'nin yeşil devriminin lideri olarak, Sıfır Atık hareketine gereken desteği her zaman verdi" diye konuştu.

"İLK İMZA İLE DESTEĞİNİ GÖSTERDİ"



Sıfır Atık hareketinin ortak evimiz dünya için önemini vurgulayan Emine Erdoğan, "Geçen sene Genel Sekreter Guterres ile imzaladığımız Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını küresel imzaya açtığımız bugün, Cumhurbaşkanımız ilk imzayı atarak yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi. Kendisine, tüm Sıfır Atık ve çevre gönüllüleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hareketin Ortak Evimiz Dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM OLACAK



Sıfır Atık Hareketi'ne bireysel katılımı sağlamak amacıyla metnin yer aldığı web sitesi faaliyete geçti. İyi Niyet Metni, https://zerowastecommitment.com adresindeki web sitesi üzerinden dijital olarak küresel imzaya açıldı. Böylece dünyanın dört bir tarafından projeye katılmak isteyenler, metni imzalayarak sıfır atık gönüllüsü olabilecek.