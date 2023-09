AİHM Türk yargısını hiçe saydı: ByLock’cu öğretmenin suçsuz gösterildiği karara tepki yağdı!

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş: "AİHM kararını, inceleme konusu olaydan bağımsız olarak bakıldığında; Türkiye'nin FETÖ mücadelesini ve kullandığı yöntemleri onaylayan bir karar olarak görmemiz lazım... Detaylarda hukuka aykırı değerlendirmeler var ama önemli olan işin esası... Bu karar ile FETÖ'nün atipik bir terör örgütü olduğu tespit edilmiş olmaktadır. Bu çok çok önemli bir tespit.. Artık hiç bir Avrupa ülkesi FETÖ'nün terör örgütü olmadığını iddia bile edemez... Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı maddelerini geçici olarak askıya almasının da, maruz kaldığı tehditle orantılı yani hukuka uygun olduğu kabul edilmiştir... Bu yönüyle AİHM, Türkiye muhalefetinden daha insaflı bir değerlendirme yapmıştır... ByLock'un, FETÖ'nün özel haberleşme programı olduğu, bu programı kullanmanın örgütle irtibatı göstermeye yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bu da çok önemli bir tespittir... Bu tespit, KHK ile ihraçlar konusunda AİHM'in Türk hükümetinin uygulamasını desteklediğini göstermektedir... Bu konuda da AİHM'in yaklaşımı Türkiye muhalefetinden daha insaflıdır. By Lock'un hukuka aykırı delil olduğu iddialarını da AİHM kabul etmemiş, By Lock'un hukuka uygun delil olduğunun aktı çizilmiştir... Bu da çok önemli bir tespittir... By Lock konusundaki FETÖ'nün en çok ileri sürdüğü iddia, bu kararla geçersiz hale gelmiştir. Davacının maddi tazminat talebini reddetmesi de önemlidir... Yani AİHM davacıyı suçsuz bulmamıştır... AİHM baktığı davada bazı eksiklikler olduğuna karar vermiştir... Bu değerlendirmesi yanlış olmakla birlikte etkisi son derece sınırlıdır.. AİHM katarının davacı açısından doğuracağı etki şu olacaktır... AİHM'in eksiklik gördüğü hususlar tamamlandıktan sonra, mahkeme uygun görürse yeniden mahkumiyet kararı verebilecektir.. Dolayısısıyla; Türkiye Cumhuriyeti'nin FETÖ mücadelesini ve kullandığı yöntemleri onaylayan, FETÖ'yü terör örgütü sayan AİHM kararı; FETÖ'nün Avrupa ölçeğinde ipini çekmiştir."