Vicdanın sesi sokağa taştı

Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi İsrail'in katliamına tepki göstermek için sokaklara akın etti. Lübnan, Tunus, Fas, Cezayir, Yemen, Ürdün, Irak, İran, Libya'da katliama karşı ses yükseltildi. Lübnan'da bir grup gösterici, ABD ve Fransa büyükelçiliklerini protesto etti. Tunus'ta 'Siyonist zulmü durdurun' sloganları atıldı.KKTC'de Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ofisi önünde zulme karşı sloganlar atıldı. Batı'da ise Kanada, İspanya, Porto Riko ve Kolombiya'da vicdan sahibi her dinden, her yaştan insan sokaklara döküldü. Türkiye'de ise hastane katliamının duyulduğu ilk anlarda İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu önüne binlerce insan toplandı.Gösterilere katılan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi'nin babası Eshabil Tüfekçi kalp krizi geçirerek öldü. Adana'da ABD Başkonsolosluğu'na molotof kokteyl atıldı. Malatya, İzmir, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Kütahya, Osmaniye, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şırnak, Zonguldak, Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da da sabaha kadar Gazze nöbeti tutuldu.ABD'de Beyaz Saray önünde toplananpprotestocular, "Filistin soykırımına son", "Netanyahu savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıdı. Kongre'de ateşkes için oturma eylemi yapan Amerikalı Yahudi göstericilere ise polis, müdahale etti, onlarca kişiyi gözaltına aldı