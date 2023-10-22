13 günde 521 aileden 4 bin 385 Filistinliyi katlettiler

İsrailişgalci güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü katliamlar soykırım noktasına çoktan ulaştı. Arkasına başta ABD olmak üzere birçok Avrupalı devletin tam desteğini alan İsrail, 15 gündür kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürüyor. Sadece cuma gecesinden itibaren 24 saat içerisinde 352 Filistinliyi katlettiler. İşte soykırımın en acı bilançosu:Gazze nüfusunun yarısından fazlası 18 yaşın altında. BM'nin verilerine göre İsrail'in son 15 gündür katlettiği sivillerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınlar oluşturdu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine göre Gazze'de 13 günde öldürülenlerin sayısı, 2014'te 50 gün süren çatışmalarda ölenlerden yüzde 84 fazla oldu. 7 Ekim'den bu yana 521 aileden 4 bin 385 Filistinli şehit oldu. 13 binden fazla kişi yaralandı. İşgalci İsrail güçleri, Hamas'ı bahane ederek tüm Filistin topraklarında soykırım yapıyor. Nitekim Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da da 13 günde 50'ye yakın kişi katledildi.Gazze'deyaklaşık 1.4 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğu aktarıldı. Bu kişilerin 544 binden fazlasının, BM tarafından belirlenmiş 147 acil durum barınağında giderek kötüleşen koşullarda yaşadığı kaydedildi.Gazze'dekikonutların yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi. 18 Ekim itibarıyla 12 bin 845 konutun yıkıldığı, 9 bin 55 konutun oturulamaz hale geldiği ve 121 bin konutun hafif ve orta derecede hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı. 5 bin 500'den fazla bina ise tamamen yerle bir edildi.FilistinGazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma, ne de mama var. Yardım gelmezse bebekler ölecek" dedi. DIŞ HABERLER