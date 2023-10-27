Antalya Belediyesi’nden Ata’ya büyük saygısızlık

CHP'liAntalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı sahilinde bulunan tuvaletlerin çevresine, Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı kutlama ve kutlama duyuruları içeren pankartlar astı. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Bunların Atatürk sevgisi bu kadar. Yazıklar olsun. Atatürk sevgisi konuşarak olmaz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı paylaşımda skandala imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait reklam alanlarına astırdığı afişlerde Atatürk'ün fotoğrafına yer vermeyen Özel, sadece kendi fotoğrafına yer verdi. Reklam panolarına tepki gösteren vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Özgür uçtu, kendisini Atatürk sanıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.