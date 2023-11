Coğrafyada Türkiye’ye rağmen plan yapılamaz

AYM-YARGITAY KRİZİ DEĞERLENDİRMESİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Ortadoğu'da, Doğu Akdeniz'de, bölgemizde kilit ülke konumunda olduğumuzu sadece biz söylemiyoruz. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen bir girişimde bulunmak, plan yapmak mümkün değil. Bizim durduğumuz yer, takındığımız tavır, değerlerimiz ve ilkelerimiz belli. çabamız insan hayatını korumak, barışı sağlamak, savaşları sonlandırmak ve masumların gözyaşlarını silmek içindir. Tüm kriz bölgelerine yönelik bir çözümümüz, hamasi söylemlerden tamamen arındırılmış, derde derman reçetelerimiz mevcuttur. Dinlemek isteyenlere anlatıyor, bizi anlayabileceklere ulaşıyoruz. Bizim durduğumuz yerin kıymetini anlayabilecek herkese kapımız açıktır. Samimi çözüm için bizimle irtibat kurmak isteyen herkesle bugüne kadar olduğu gibi konuşmaya ve insanlığın itibarını kurtarmak için çabalamaya devam edeceğiz. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan kilit ülke Türkiye. Coğrafyamızdaki tüm ülkelerle görüşebilen, çatışan, savaşan tarafları aynı masada toplayabilen tek ülke Türkiye.ilgili Batı İsrail gibi düşünüyor. Ben Hamas'a seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum. "Hamas bir terör örgütüdür" diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş, vatanları için savaşan insanlardır.17 Kasım'da Almanya ziyaretimizde Batı'ya mesajlarımız olacak. İnsanlık onuruna saygıları yok,Bölgemiz Filistin devletinin vücut bulmasıyla kalıcı barışa kavuşabilir. Riyad'da bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret ettim.BU savaş, hilal-haçlı savaşına dönmeyecek. İyi ile kötünün, yalan ile hakikatin savaşı haline gelmiştir. BM işlevsiz. 'Dünya beşten büyük' sözümüz kuru bir slogan değil. Bu bir adalet manifestosudur. Beş ülkeden biri savaş olsun derse diğer bütün ülkelerin eli kolu bağlanıyor.Filistin'de yaşananları görmezden gelmek, onların çığlığını yok sayıp yüz çevirmek bizim için imkansız. Davos'ta da, şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde de bu vicdan çağrısını dillendirmiyor olsaydık, bu tutum kendimizi inkar anlamına gelirdi. Vicdan çağrısını o zaman yaptıysak bugün yine aynı şekilde bir vicdan çağrısı yapıyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz.İsrail,son Gazze saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun desteğini yitirdi. Toplumların nezdinde İsrail artık bebek katili bir ülkedir. İsrail bütün dünyanın gözleri önünde savaş suçu işliyor. Batı ülkeleri, yaşanan tüm vahşeti sadece tribünden seyrediyor.Gazzebir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bu kabullenmesi lazım. 'İsrail toprağıdır' diye bir yaklaşım varsa zaten anlaşmamız mümkün değil. Atılacak her adımı görüşmeye, harekete geçmeye hazırız. Benim Biden'i aramam şık olmaz. Blinken bize geldi. Herhalde Biden'da bizi ağırlar.Bölgemizdeki çatışmaların, savaşların, ihtilafların ve gerilimlerin tek bir panzehiri vardır, birlik. Bir olur, iri olur ve diri olursak bölgemizdeki ateşler bir bir söner. Yangın yerine dönen bu coğrafya geçmişte olduğu gibi gül bahçesi, medeniyet güneşi haline gelir. Bölgemiz, on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı.Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok. İşin hakemliğini yapmak Cumhurbaşkanı olarak bize Anayasa'nın yüklediği bir görevdir. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz.Bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Anayasa Mahkemesinin buna hazır hale gelmesi lazım.