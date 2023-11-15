AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili çok sert mesajlar verdi. Bahçeli, "AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısı. Demirtaş lehine hak ihlali kararı veren AYM'dir. Böyle giderse Gülen ile Karayılan'a hak ihlali ile kucak açacak. Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" dedi. Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, şunları söyledi:AYM ile Yargıtay arasında cepheleşmeye ve suç duyurusuna kadar varan süreç devlet veya rejim krizi değil, böyle görmek ve göstermek isteyen siyasi partilerin sefil uydurması, aynı şekilde kuruntusu. Kriz bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.AYM adalet ve hukuk düzenin safrası ve sancısı. AYM zulmün yanında, milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir. HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan, terörist Demirtaş'ın lehine hak ihlali kararı verip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden, PKK'lı ve FETÖ'cülere can simidi uzatan, sınır içinde ve sınır ötesinde başını ezdiklerimizin sırtını sıvazlayan AYM'dir.Böyle giderse Gülen ile Karayılan'a hak ihlali ile kucak açacak. Bugünkü sorun yumağının temelinde de AYM'nin vatan ve millete kast eden lekeli kararları bulunmakta. Hakkı çiğnemek için emel ve eylem içinde olanlara hak ihlali kararı vebal.Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı.