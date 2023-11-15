Dört kez parti değiştirdi

İzmir'in Bergama İlçesinde İYİ Parti üyesi Nezih Özuyar, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde, CHP listelerinden ilçe belediye meclis üyesi adayı oldu. Seçimden sonra CHP'den istifa eden Özuyar, İYİ Parti'ye geçti. Ardından DEVA Partisine katılmaya karar verdi. Ancak, DEVA'dan da sıkılan Özuyar, rotayı yeniden İYİ Parti'ye kırdı. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, dün Özuyar'ın "yeniden yuvaya" döndüğünü açıkladı. Özuyar'ın art arda parti değiştirmesi seçmenin de başını döndürdü. Kulislerde 'Acaba son kararı mı" yorumları yapıldı.