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Giriş Tarihi: 15.11.2023

MİT’ten Kırmızı Kategori’ye bir çizik daha

İLKER TURAK İLKER TURAK
MİT’ten Kırmızı Kategori’ye bir çizik daha
Milli İstihbarat Teşkikatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" bulunan PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak/ Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katılan terörist Avcı'nın, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kisvesi altında 2014'te Suriye/ Ayn El Arab'ta Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etme, güvenlik güçlerine karşı eylem planlama ve gerçekleştirmeye yönelik faaliyet gösterdiği öğrenildi.

13 TERÖRİST ETKİSİZ
Irak'ın kuzeyine yönrelik operasyonda 10, Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda ise 3 YPG'li terörisbt olmak üzere dünkü operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.
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MİT’ten Kırmızı Kategori’ye bir çizik daha
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