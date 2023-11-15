MİT’ten Kırmızı Kategori’ye bir çizik daha

Milliİstihbarat Teşkikatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" bulunan PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak/ Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katılan terörist Avcı'nın, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kisvesi altında 2014'te Suriye/ Ayn El Arab'ta Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etme, güvenlik güçlerine karşı eylem planlama ve gerçekleştirmeye yönelik faaliyet gösterdiği öğrenildi.Irak'ın kuzeyine yönrelik operasyonda 10, Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda ise 3 YPG'li terörisbt olmak üzere dünkü operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.