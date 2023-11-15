MİT’ten Kırmızı Kategori’ye bir çizik daha

Milli
İstihbarat Teşkikatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" bulunan PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak/ Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katılan terörist Avcı'nın, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kisvesi altında 2014'te Suriye/ Ayn El Arab'ta Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etme, güvenlik güçlerine karşı eylem planlama ve gerçekleştirmeye yönelik faaliyet gösterdiği öğrenildi.
13 TERÖRİST ETKİSİZ
Irak'ın kuzeyine yönrelik operasyonda 10, Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda ise 3 YPG'li terörisbt olmak üzere dünkü operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.