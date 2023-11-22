Bakanlık’tan iklim değişikliğine uyum için hibe desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasar, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) II kapsamındaki hibe programına ilişkin bilgi verdi.

Hasar, Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programıyla, toplumların dirençliliğinin artırılmasının, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin geliştirilmesinin, etkilenebilir sosyal kesimlerin, şehirlerin ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İklim değişikliğine uyum eylemlerinin yerel koşullara göre planlanması gerektiğini belirten Hasar, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Hasar, bir yandan çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına çalışmalar yürütürken diğer yandan da iklim krizine karşı tüm paydaşlarla işbirliklerini artırdıklarını, Türkiye'nin tamamında iklim değişikliğiyle mücadeleyi temin etmek için hem rehberlik hizmetinde bulunduklarını hem de finansman desteği sağladıklarını ve bu kapsamda yeni hibe programının hazır olduğunu bildirdi. Hasar, şunları kaydetti:

"Hibe Programı belediyeler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, toplum temelli kuruluşlar, odalar, birlikler ve aynı zamanda etkilenebilir tüm noktalara ulaşacak. Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Planları'nda belirtilen eylemlerin hibe programıyla yerelde uygulanmasını hedefliyoruz. Yerelde iklim değişikliğine uyumu gerçekleştirdiğimizde, şehirlerimiz iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelecek. Özellikle vatandaşlarımıza ilk hizmet noktası olan belediyelerimizin iklim değişikliğine uyum noktasında kendilerini güncellemeleri için bu finansman desteği büyük önem arz ediyor. İnşallah 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz kapsamında toplumun tüm kesimiyle güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."