‘İlk Öğretmenler Günü olacaktı ama kutlayamadı’

Öğretmenliğinin ilk yılında Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine geçen yıl düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı. Suriye'nin kuzeyindeki teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım 2022'de düzenlenen havanlı saldırıda ilçedeki Kocatepe İlkokulu'nda yeni görev başlayan öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti. Şehit olan çiçeği burnunda öğretmen Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ayşenur öğretmenin şehadet yıldönümünde AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Ebrar Çoban ve partili gençler, Ayşenur öğretmenin mezarını ziyaret ederek kabri başında dua etti.Çoban ve beraberindekiler daha sonra Alkan ailesini ziyaret ederek anne Hayriye ve baba Mustafa Alkan'a başsağlığı diledi. Kızının öğretmen olmasının sevincini yaşayamadan şehadet haberini aldıklarını söyleyen anne Hayriye Alkan, "Kızım çocukluğundan beri öğretmen olmak istiyordu. Hayali gerçek oldu ama yarım kaldı. Yaşadığımız acının tarifi yok. O benim ilk göz ağrımdı. Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala şehit oldu, ilk öğretmenler günü olacaktı, hiç kutlayamadı" dedi. Baba Mustafa Alkan ise, "Öğretmenler Günü'nü kutlamak nasip olmadı. Öğretmen kızım, Öğretmenler Günü'nü kutlayamadan hayattan koparıldı. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Teröre ve destekçilerine de binlerce kez lanet olsun" diye konuştu.