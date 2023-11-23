Son ana kadar kan dökmeye devam!

Siyonist İsrail rejimi 4 günlük geçici ateşkesin başladığı ana kadar İsrail'i yoğun bombardımana tabi tutarak katliamlarını sürdürdü. Gazze Şeridi'ne yapılan aralıksız saldırılar sonucu 59 kişi hayatını kaybetti. İşte 47. gündeki saldırılar:İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir ev hedef alındı, 9 kişi saldırıda şehit oldu.Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.Batı Şeria'da da 7 Filistinli öldürüldü. Sivillerin kullandığı Selahaddin yolu da bombalandı.Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, TRT Haber'e Gazze'deki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu:Enkaz altında çok fazla kişi var. 6 binden fazla kişi kayıp, bunların 1800'ü çocuk. Bu sivillere karşı açılmış bir savaş. Uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ihlal ediliyor. Bu savaşta kaybeden insanlık olacak. Özellikle kadınlar ve çocuklar.Şifa Hastanesi işgal altında. Bu tarihte ilk kez oluyor. Bazı hastalar tahliye edilemediler. Çünkü durumları tahliye edilmeleri için uygun değil. Şifa Hastanesi, işgalin merkezi oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. 26 hastane hizmet dışı bırakıldı. Elimizde 1200 yatak kapasiteli 9 hastane var. Ve bu hastaneler Gazze'nin güneyinde.Şifa Hastanesi'nde anestezi, antibiyotik olmadan ameliyat yapıldı. Bu ay doğum yapacak 5 bin kadın var ve bu durum yetersizlik nedeniyle tam bir felakete dönüşecek.Gazze'nın Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan cansız bedenleri teslim alınan Gazzelilerden çoğu çocuktu. Kefenlere sarılarak yan yana defnedilen minik bedenler yürekleri dağladı. Bir babanın kızının cansız bedenini kucağına alarak "Sen benim ruhumun ruhusun canım kızım" diye gözyaşı dökmesi "Vicdanın nerede dünya" dedirtti.İSRAIL'IN Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıları sonrası Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kucağında kardeşiyle birlikte getirilen kız çocuğunun, "Bana annemi bulun. 8 aylık kardeşim de kayboldu. Doyamadım onlara" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Gözleri dolan hastane görevlileri küçük kızı "Baban hayatta" diye teselli etmeye çalıştı.Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila kanserli hastaları Türkiye'ye transferi için Başkan Erdoğan'a, Türk devletine ve halkına teşekkür ettiğini söyleyerek, "Türkler daima Filistinlilere destek oldular. Bunun için kalpten teşekkür ediyoruz. Bunu asla unutmayız. Türkiye'ye sahada kuracaklarıni açıkladıkları sahra hastanesi için de teşekkür ediyoruz" dedi.İSRAİL, Gazze saldırılarını ateşkes açıklamalarına rağmen 47'nci günde de sürdürdü. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia bölgesinde bulunan Kamal Advan Hastanesi önünde kefene sarılmış cansız bedenler yakınları tarafından alınmayı beklerken birkaç yüz metre ötedeki bir binayı İsrail savaş uçakları yerle bir etti. Bu korkunç manzara Siyonist İsrail rejiminin insanlıktan nasibini almadığını bir kez daha gösterdi.26 Ekim'de ailesinin ziyaret etmek için görev yaptığı El Aksa Hastanesi'nden eve dönerken İsrail'in hava saldırısı sonucu şehit oldu.Her gün İsrail saldırılarında yaralananların yardımına koştu. 27 Ekim'de İsrail savaş uçakları tarafından evi bombalandı. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte şehit oldu.İsrail evlerini hedef aldı. 4 doktorla birlikte aileden 30 kişi şehit oldu.2 ay önce eczacılık fakültesinden mezun oldu Mesleğiyle ülkesine hizmet hayali kurarken annesiyle 23 Ekim'deki İsrail saldırısında şehit düştü.Gazze halkı arasında tanınan bir isimdi. Kliniğine yapılan saldırıyla öldürüldü.Ömrünü bilime adayan, binlerce öğrenci yetiştirmiş Şebbir, 14 Kasım'daki İsrail bombardımanında aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybetti.SABAH