Ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 2 milyon dolandırdılar

Adana'da, ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit eden B.E. ve S.A., sosyal medyadan yaptıkları reklamlarla ağlarına düşürdükleri 100'e yakın vatandaşı, 'oltalama' yöntemiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırdı. Şikâyet üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.E., S.A. ve birlikte hareket ettikleri saptanan H.K., L.Ç. ve S.G.'yi evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Şüphelilerin, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıran kişilere haftalık 4 bin TL maaş verdiği, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, 'Dolandırıcılık' suçundan kaydının olduğu, sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.Polis, operasyonun ardından dolandırıcılık için kurulan taklit internet sitelerini de kapattırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., H.K., L.Ç. ve S.G. tutuklanırken; B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.