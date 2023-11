Meclis Başkanı Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Muizzu ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maldivler ve Türkiye'nin, mesafe olarak birbirlerinden uzak olmakla birlikte, iki ülke halklarının birbirlerine kalpten bağlı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmiş oldu. Bunun da Maldivler açısından önemli olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Maldivler'in, dünyanın en stratejik noktalarından birisinde bulunduğunu ve bu konumu dolayısıyla da önemli bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Maldivler karşılıklı ilişkilerini geliştirmekle, aynı zamanda Maldviler'in jeostratejik öneminin daha fazla artacağına, daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Her alanda işbirliğini geliştirmek için büyük fırsatların, büyük imkanların olduğunu biliyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte oldular, bir çalışma yemeği gerçekleştirildi. Bugün sayın bakanlarımızı da ziyaret ettiler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye ve Maldivler arasında tarımda, sanayide, yüksek teknolojilerde, turizmde her alanda iş birliğini gerçekleştireceğiz. Böylece her iki ülkenin de yararına olacak, her iki ülkenin de jeostratejik konumlarından istifade edecek güzel, başarılı bir geleceği inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."